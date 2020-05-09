İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis denetimleri devam ediyor.

Kısıtlamaya uymayan sürücü ve vatandaşlara ceza kesildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ve kent genelinde denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri köprüye gelen araçları tek tek durdurup, kimlik ve izin belge olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi olmayan sürücülere ve sokağa çıkan vatandaşlara ise ekipler idari para cezası kesildi.