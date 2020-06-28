İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul’da YKS sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu Yüksekögretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle oluşabilecek kalabalığın önüne geçmek ve riski azaltmak için belli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması uyguladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı. Saat 18:30 itibariyle trafiğe çıkan araçlar, özellikle E-5 Karayolu'nda yoğunluğa neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.