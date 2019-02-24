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İstanbul'da sokakta kalan evsizlere sıcak yuva

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soğuk ve karlı havada sokakta kalan evsizleri misafir ediyor.

Beyaz Masa Çağrı Merkezi'ne ulaştırılan ihbarları anında değerlendiren ekipler, kısa sürede sokakta kalan vatandaşlara ulaşıyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti etkisi alan soğuk ve karlı havada sokakta kalan kimsesiz vatandaşları misafir ediyor. Beyaz Masa Alo 153'e gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor. Esenyurt ve Kayışdağı'ndaki misafirhanelerde beslenme, barınma, temel sağlık ve ilaç hizmetleri, öz bakım ve hijyen, giyim yardımı ve memleketlerine göndermek gibi hizmetler veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tesislerinde şu anda 346 kimsesiz misafir ediliyor.

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