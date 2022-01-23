İstanbul'da 'sörf' keyfi...Buzlanan yolda araca tutunup böyle kaydı

İstanbul'da gece saatlerinde yağan kar mega kenti beyaz bürüdü. Yağan karda bazı vatandaşlar halay çekerken yolda kalan araçlar ise zor onlar yaşadı, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da beklenen kar gece saatlerinde etkisini arttırdı. Mega kenti etkisi altına alan kar, ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

E-5 Karayolu'nda otomobil kaymasın diye tutan bir kişi, otomobille birlikte metrelerce kaydı

E-5 Karayolu'nda kar yağışı sonrası buzlanan yolda bir vatandaş otomobiliyle birlikte metrelerce kaydı. Otomobilin ön tarafından tutarak yolda kaya kaya giden vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu.

Küçükçekmece'de kayan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak kaçtı

Küçükçekmece'de ara sokakta kayarak park halindeki başka bir araca çarpan otomobil, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan otomobil sürücüsü arkasına bakmadan olay yerinden kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Aracı durdurup halay çektiler

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar gecenin geç saatlerine kadar karın keyfini çıkardı. Bir grup vatandaş araçlarından inip müzik eşliğinde kar yağışını kutladı.

İstanbul'da karın aralıklarla sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.