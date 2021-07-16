İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 9 tutuklama

İstanbul Polisi tarafından organize suç örgütüne yönelik başlatılan operasyonunda yakalanan 16 şüphelinin 9'u tutuklandı.

İstanbul'da, Sedat Peker'le bağlantılı olduğu ileri sürülen bir suç örgütüne yönelik İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Nisan ayında aynı gruba yapılan operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışma derinleştirilmiş, 12 Temmuz'da söz konusu suç örgütünün mensuplarına karşı yeni bir baskın düzenlenmişti.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüphelinin polisteki ifade işlemleri dün tamamlandı.

Dün 4 şüpheli işlemlerinin sonunda emniyetten salıverildi. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen aralarında F.A.'nın da olduğu diğer 12 şüpheli, “suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, son 3 şüphelinin ise “adli kontrol” hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı aktarıldı.