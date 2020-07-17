İstanbul'da sünnet düğününde kurallar unutulunca muhtar adayı maske dağıttı

Kağıthane Telsizler Mahallesi Canan Sokak'ta geçtiğimiz günlerde vatandaşlar düğün eğlencesi adı altında bir araya gelmişti. Yüzlerce vatandaş iğne atsan yere düşmeyecek ortamda ne maske takmış ne de sosyal mesafe kurallarına uymuştu. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim. Daha düşük vak'a sayıları; daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı. [İğneli Uyarı]” açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Koca uyardı muhtar adayı maske dağıttı

Bakan Koca'nın uyardığı sokakta bu kez de sünnet düğünü düzenledi. Ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan vatandaşlar “pes” dedirtti. Risk grubunda olan yaşlılar ve çocukların da sıkça bulunduğu ortamda durumdan rahatsız olan Kağıthane Telsizler Mahallesi Muhtar Adayı Ender Kaya, vatandaşlara tek tek maske taktı. Maskeleri takarak eğlenmelerini söyleyen Kaya, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Doğan Can Cesur