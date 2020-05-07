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İstanbul'da Süper Ay “Evde kal” yazısıyla görüntülendi

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen ’Süper Ay’ İstanbul’da bu akşam görüntülendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' İstanbul'da bu akşam görüntülendi. Gökdelenler arasında "Evde kal" yazısıyla birlikte görüntülenen Süper Ay, renkli görüntüler oluşturdu.


Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay gökyüzünde akşam saatlerinde doyulmaz bir manzara oluşturdu. Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay bu akşam da İstanbul'da görüntülendi. Gökdelenler arasında "Evde kal" yazısıyla birlikte görüntülenen Süper Ay, renkli görüntüler oluşturdu.

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