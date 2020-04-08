İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da “Süper Ay” kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğu Süper Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin dünyaya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi belirdi. Bugün dünyanın pek çok bölgesinden görülebilen Süper Ay, İstanbul semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul'da kapalı olan havanın açılmasıyla birlikte Ay'ın önündeki bulutların dağılması eşsiz görüntülere sahne olurken, bulutlar zaman zaman Ay'ın net olarak izlenmesini engelledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.