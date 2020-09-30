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İstanbul'da şüpheli ölüm: Atladı mı, atıldı mı

İstanbul’da bir kadının şüpheli bir şekilde ölümünün bu kez Ataşehir’de yaşandığı ortaya çıktı.

İstanbul'da bir kadının şüpheli bir şekilde ölümünün bu kez Ataşehir'de yaşandığı ortaya çıktı. Ataşehir'de bir kamu kurumunda çalıştığı öğrenilen Şeyda Yılmaz (46), önceki hafta 20 katlı rezidansın 8'inci katından düşmüş halde bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay, Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Ataşehir'de 10 yıla yakın süredir bir kamu kuruluşunda çalışan Şeyda Yılmaz geçtiğimiz 17 Eylül akşamı, Ataşehir'de bulunan bir rezidansa gitti. Yılmaz'ın gittiği ofis, nargile kafe ve magazin sitesi bulunan M.A.D.'ye ait olduğu belirtildi. Yılmaz'ın cesedi ise, aynı akşam 23.30 sıralarında rezidansın toprak zemininde bulundu. Üzerinde herhangi bir giysi bulunmayan Yılmaz'ın olay yerinde can verdiği öğrenildi.



Yılmaz'ın cenazesi 18 Eylül günü defnedilirken olayla ilgili gözaltına alınan ofis sahibi M.A.D. ise bir gün sonra adli kontrolle serbest kaldı. Yılmaz'ın yakınları olayın “cinayet” olduğu iddiasında bulunurken, Şeyda Yılmaz'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan M.A.D.'nin olayın yaşandığı rezidansa geçen Mart ayında taşındığı öğrenildi. Rezidansta yaşayan başka kişilerin bir süre önce M.A.D. ile ilgili yönetimi uyardıkları bildirildi. Yönetime gönderilen e-posta mesajında M.A.D.'nin çevreye rahatsızlık verdiği, gerekli önlemin alınmasının talep edildiği öğrenildi. M.A.D.'nin sosyal medya hesaplarında ise elinde silahlı çok sayıda fotoğrafı bulunuyor.

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