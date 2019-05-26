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İstanbul'da Suud hükümetinin idamları protesto edildi

Kardeşler Cemiyeti, Suudi Arabistan’ın Ramazan’dan sonra bazı alimleri idam edeceği iddialarına ilişkin, “Biz alimlerimizi, Allah’ın elçisinin ifadesiyle peygamberlerin varisleri olarak bildik.

Kardeşler Cemiyeti, Suudi Arabistan'ın Ramazan'dan sonra bazı alimleri idam edeceği iddialarına ilişkin, “Biz alimlerimizi, Allah'ın elçisinin ifadesiyle peygamberlerin varisleri olarak bildik. Eğer onlar, onların kanına talip olduysa biz de onların yollarına talibiz. Öldürecekleri daha çok Müslüman var” dedi.


Kardeşler Cemiyeti üyesi bir grup, Suud hükümetinin haksız idamlarına 'dur' demek için Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde toplanarak, hükümetin bu tutumunu protesto etti. Türkçe, Arapça ve İngilizce basın açıklaması yapan grup, daha sonra dua ederek, olaysız şekilde dağıldı.


Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Kardeşler Cemiyeti Sözcüsü İbrahim Şahin Güleryüz, “Bugün burada, ne üzücü ki, Allah'ın mübarek ayında biz mübarek gece olan Kadir Gecesi'ni beklerken, maalesef bize gelen haberler Müslümanların alimlerinin önderlerinin katledileceği üzerineydi. Şu mübarek günde biz iftarımızı suyla açmak isterken, zemzemle açmak isterken, duyduk ki birileri Müslümanların kanıyla iftar etmek istiyorlar. Müslümanların bayramlarını onların acıları haline getirmek istiyorlar. Biz alimlerimizi, Allah'ın elçisinin ifadesiyle peygamberlerin varisleri olarak bildik. Eğer onlar, onların kanına talip olduysa biz de onların yollarına talibiz. Öldürecekleri daha çok Müslüman var. Daha çok alim var. Onlar öldürmekten bıkmıyorsa, vallahi ve billahi bizlerde canlarımızı ortaya koymaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

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