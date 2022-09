İstanbul'da Suudi Arabistan Krallığı'nın "Milli Günü" kutlandı

Beşiktaş'ta düzenlenen bir davetle Suudi Arabistan Krallığının 92'nci ‘Milli Günü' kutlandı.

İstanbul'da Suudi Arabistan Krallığı'nın 92'nci ‘Milli Günü' Beşiktaş'ta bulunan bir otelde verilen davetle kutlandı. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun düzenlemiş olduğu geceye, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Suudi Arabistan Başkonsolos Vekili Ahmed Bin A. Ageel, Galatasaray Spor Kulübü'nün Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis ve çok sayıda Suudi Arabistan vatandaşı katıldı. Suudi Arabistan Krallığı'nın 92'nci ‘Milli Günü' İstiklal Marşı ve Suudi Arabistan milli marşının okunmasıyla başladı.

Milli marşların okunmasının ardından kürsüye gelerek konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bizler Peygamber Efendimize ümmet olan iki milletiz, dünya üzerinde merhamet ve adaleti sağlamış bir inancın mensuplarıyız. Bugün de ülkelerimiz arasındaki ilişkiler enerjiden dijital teknolojiye, turizmden sağlığa kadar pek çok alanda yeni iş birlikleriyle güçlenerek devam ediyor. Riyad'ın EXPO 2030 adaylığını destekleyen ülkemizden her yıl on binlerce vatandaşımız kutsal toprakları ziyaret ediyor. Türkiye ve İstanbul Suudi dostlarımız için önemli bir turizm güzergahı. Bu işbirliğimizin ve muhabbetimizin daha da güçlenerek sürmesini temenni ediyorum. Allah kardeşliğimizi daim, dostluğumuzu kaim eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Veliaht Prens ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud'un karşılıklı olarak resmi ziyaretleri bunun en güzel örneğidir. Bu yıl 22 Haziran'da Ankara'da samimiyet ve kardeşlik ortamında gerçekleştirilen görüşmelerde bölgesel ve uluslararası alanda birçok önemli gelişmeler değerlendirildi, görüş alışverişinde bulunuldu. G-20 üyeleri olarak iki ülkenin büyük ekonomik potansiyeli yine bu görüşmelerde ele alındı. Bir ortak bildiriyle karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve kolaylaştırılması adına atılması gereken adımlar tüm dünyaya ilan edildi. İnanıyorum ki bu yeni dönemde ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik iklimi Allah'ın izniyle daha da güçlenerek devam edecek. Çünkü iki ülke arasındaki ilişkiler sadece ticari anlaşmalar ve iş birlikleriyle açıklanamaz. Ülkelerimiz arasındaki iş birliği haktan yana olan hakkaniyetli duruş mazlum milletlere de umut, güç vermektedir. Bu gerçekler her iki ülke halklarına da büyük sorumluluk yüklemekte" diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolos Vekili Ahmed Bin A. Ageel de resepsiyonda konuşma yaptı. Konuşmaların ardından davetlilere, Suudi Arabistan'a özgü yemekler ikram edildi.