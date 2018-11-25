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İstanbul'da taksicilerin UBER sürücülerine tacizi kamerada

Beylikdüzü ve Esenyurt’ya bir grup taksici, kadın turistleri alan UBER araçlarının önünü kesti.

Beylikdüzü ve Esenyurt'ya bir grup taksici, kadın turistleri alan UBER araçlarının önünü kesti. Taksicilerin sürücüleri dakikalarca taciz ettiği olayda, turistler yaşananları şaşkınlıkla izledi.


İstanbul'da uzun süredir devam eden taksici ve UBER'ciler arasındaki gerginliğe bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerce Esenyurt ve Beylikdüzü'nde meydana gelen olaylarda, araçlarına kadın turist yolcuları alan UBER sürücülerinin önü bir grup taksici tarafından kesildi. Dakikalarca UBER sürücülerini taciz eden taksiciler, araçtan yolcuları indirmek istedi. Ancak sürücüler manevra yaparak gruptan kurtulmayı başardı. Turistlerin yaşananları şaşkınlıkla izlediği o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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