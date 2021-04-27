İstanbul'da tam kapanma öncesi kuaförlerde bayram traşı yoğunluğu

Ülke genelinde hafta içi 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından İstanbul'da kuaförlerde bayram traşı yoğunluğu oluştu. Sultanbeyli'deki berberler'de ise kapanmaya kadar randevular dolduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının akabinde 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanmanın detaylarını açıkladı. Açıklamanın hemen ardından çok sayıda işletme ve esnaf kapanma hazırlıklarına başladı. Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan ve 17 gün aralıksız olarak sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kuaförlerde bayram traşı için yoğun mesaisi başladı. Sultanbeyli'de korona virüs tedbirleri kapsamında müşteri kapasitesini azaltan kuaförlerde perşembe akşamına kadar olan randevular saatler içerisinde doldu. Tam kapanma öncesi büyük bir yoğunluk olduğunu belirten kuaförler son ana kadar işlerinin başında olacaklarını söyledi.

“Müşterilerimiz 2 hafta önceden bayram traşını oluyorlar”

Tam kapanma nedeniyle randevuların tavan yaptığını belirten Kuaför Muhammet Yavuz, Cumhurbaşkanımızın dün açıklamasının sonra tam kapanma kısıtlamasının uygulanacağını öğrendik. Bu karardan sonra randevu talebleri tavan yaptı. Bizde Perşembe gününe müşterilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Sabah saat 08.00'den berri aşırı bir yoğunluk var. Ramazan bayramında da kapanma kısıtlaması olacağından dolayı vatandaşlar 2 hafta önceden bayram traşı oluyorlar. Bizde pandemi kurallarına uyarak müşterilerimizi mağdur etmeden bayram traşlarını yapıyoruz. Randevularımız şimdiden doldu”diye konuştu.