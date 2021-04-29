İstanbul'da tam kapanma öncesi seferberlik

İstanbul'da 17 günlük tam kapanma kararı sonrası Pendik Belediyesi ekipleri, bin 485 kişilik personeliyle çalışmalara başladı. İlçede, süreç boyunca aş evi aracılığıyla ihtiyaç sahibi 2 bin 300 kişiye günlük yemek dağıtımı gerçekleştirilecek, saha ekipleri ise ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürecek. Tam kapanma öncesi belediye ekiplerinin hazırlıkları ise havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı sonrası Pendik Belediyesi ilçe genelinde tüm alanlarda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürecek. Pendik Belediyesine bağlı ekipler tam kapanma süresince evlerinde kalacak olan vatandaşların mağduriyetini önlemek adına bin 485 personeliyle sahada her alanda faaliyetlerini gerçekleştirecek. Zabıtalar tarafından kurallara uymayan vatandaşların uyarılacağı, temizlik ekipleri tarafından sokakların temizleneceği, günlük 2 bin 300 kişiye yemek yardımının yapılacağı geniş bir ekip ile Pendik Belediyesi korona virüse karşı büyük bir mücadele verecek.

Sokaklar tertemiz olacak

Hijyenin büyük önem taşıdığı salgın günlerinde Pendik Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler tarafından sokakların temizliği sık aralıklarla tekrarlanacak. Pendik sokakları ekipler tarafından çöplerden ve kirden arındırılarak vatandaşlara hijyenik bir yaşam alanı sunulacak.

Günlük 2500 kişiye yemek yardımı yapılacak

Birçok vatandaşın evinde kalacağı 17 günlük kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmayan Pendik Belediyesi bu alanda da çalışmalar yürütecek. Belediyeye bağlı ekipler kapı kapı gezerek günlük 2 bin 300 kişiye yemek yardımında bulunacak. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların öncelikli olduğu çalışma ile hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamadan bu süreci atlatması sağlanacak.