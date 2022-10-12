İstanbul'da taraftar otobüsüne silahla saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Kağıthane'de oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüse silahla ateş eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadede, "Otobüsün Bilecikspor takımını taşıdığını dahi bilmiyordum. Pişmanım, bir cahillik yaptım'' dediği öğrenildi.

Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde 10 Ekim günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen olay öncesinde İstanbul Bayburtspor 1918 Spor Kulübü-Bilecikspor 1969 Spor Kulübü arasında maç yapılmıştı. Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2'nci haftasında Bilecikspor 1969 Spor Kulübü, İstanbul deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapamış, ikinci yarının 82'nci dakikasında durum 3-3 olunca Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları arasında maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor 1918 taraftarı gol sevinci yaşamıştı. Ardından yaşanan arbede kavgaya dönüşmüş, bu şahıslar Bilecikspor taraftarları tarafından dışarı atılmıştı. Ardından karşı tribün ile yaşanan taşlı, su şişeli atışmalar sonrası ortalık bir anda karışmıştı. Polis ekipleri kavgaya karışan grupların dağılmasına yönelik uyarılar yapmıştı. Grubun kalabalık olması nedeniyle takviye kuvvet de çağırılmıştı. Olaylar yaklaşık 15 dakika sürerken, maçın 90'ıncı dakikasında atılan gol sonrası maçı 4-3 kazanan İstanbul Bayburtspor 1918 büyük sevinç yaşamış, 3-0'dan 4-3 maçı kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları ise geldikleri takım otobüsüne binmişlerdi. Yola çıkan otobüsün 50 metre ilerlemeden önü kesilmiş, çıkan olaylarda birkaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camlarını kırarken, silahlı bir şahıs da otobüsü hedef alarak birkaç el ateş etmişti.

Olaya ilişkin silahla ateş eden şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli Sefa A. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Maçı izlemeye gideceği sırada uyuyakaldığını söyledi

Şüpheli Sefa A.'nın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, aynı konuda daha önce karakolda ve savcılıkta ifade verdiğini ancak olaya ilişkin yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla yeniden gözaltına alındığını söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde, Bayburtlu olmasından dolayı Bayburtspor-Bilecikspor maçını izlemeye gideceğini ancak uyuyakaldığını, uyandığında stada gittiğini ancak maçın bittiğini, Bilecikspor'u taşıyan otobüsün ise stadın yanından hareket etmeye başladığını ve o sırada olay yerinde bir kargaşa yaşandığını söylediği aktarıldı.

"Abilerimin üstlerinde kan görünce haksızlığa dayanamayarak otobüsü durdurmak istedim''

Bileciksporlu taraftarların kendisinin de taraftarı olduğu Bayburtspor taraftarlarını dövdüklerini söyleyen şüpheli, "Mahalleden tanıdığım abilerimin üstlerinde kan görünce haksızlığa dayanamayarak otobüsü durdurmak istedim. Bu sırada kim olduğunu bilmediğim bir şahıs otobüs içerisinden bana doğru küfür etti. Ben de bu söze çok sinirlendim ve otobüsü durdurmak için ateş ettim. Amacım sadece bir el boşa ateş etmekti ancak otobüs durmayarak üzerime doğru gelince korkudan elim tetiğin üstünde kaldı ve tahminen 5 ya da 6 kez otobüse doğru ateş ettim. Daha sonra kaldırıma kaçtım ancak otobüsün yine üzerime doğru geldiğini görünce aşağıya doğru kaçarak polise gittim ve silahı teslim ederek pişman olduğumu beyan ettim. Zaten olayı biraz da polisler için yapmıştım, çünkü polisler de otobüsü durdurmaya çalışmış ancak otobüs durmamıştı'' ifadelerini kullandı.

"Bir cahillik yaptım''

Şüpheli Sefa A. ifadesinde ayrıca, "Otobüs içerisinde kimlerin olduğunu bilmiyorum. Otobüsün Bilecikspor takımını taşıdığını dahi bilmiyordum. Pişmanım, bir cahillik yaptım, çok üzgünüm. Herhangi bir şekilde kimseyi yaralama ve mala zarar verme kastım yoktur'' şeklinde konuştu.