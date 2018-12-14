İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'da 3 ayrı ilçede düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda eski çağlara ait yüzlerce obje ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir, Beykoz ve Ataşehir'de 3 ayrı operasyona imza attı. Farklı tarihlerde Başakşehir'de antik döneme ait mezar ve mağaralar ile Ataşehir'de bir ev ve Beykoz'da durdurulan bir otomobile yapılan operasyonlarda 8 kaçakçı yakalandı. Operasyonlarda eski çağlara ait yüzlerce obje ele geçirildi.