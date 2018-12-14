İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı

İstanbul’da 3 ayrı ilçede düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 3 ayrı ilçede düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda eski çağlara ait yüzlerce obje ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir, Beykoz ve Ataşehir'de 3 ayrı operasyona imza attı. Farklı tarihlerde Başakşehir'de antik döneme ait mezar ve mağaralar ile Ataşehir'de bir ev ve Beykoz'da durdurulan bir otomobile yapılan operasyonlarda 8 kaçakçı yakalandı. Operasyonlarda eski çağlara ait yüzlerce obje ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.