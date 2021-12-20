İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli muhtelif formlarda ve nitelikte metal toplam 4 bin 508 parça sikke ve objeler ele geçirildi. Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tarihi eser kaçakçılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kaçakçıların tarihi eserleri yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını engellemek amacıyla önceki gün Fatih ve Gaziosmanpaşa'da bir işyeri ve ikamete operasyon düzenlendi. Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda Helenistik dönem, erken/geç Roma-Bizans İmparatorluk, Osmanlı ve İslami medeniyetlere ait olduğu düşünülen bronz ve gümüş 635 adet sikke, Mezopotamya-Irak ve Suriye-Levant bölgesine tarihlendiği düşünülen çivi yazılı Sümerce, Akadca dillerin yazılı bulunduğu M.Ö. 2000'e ait pişmiş toprak kil tabletler, İlk Çağ ve cilalı taş devri dönemlerine ait olduğu düşünülen çeşitli form ve ebatlarda alet, ahşap veya taş yontmak için kullanılan taş aletler, Türk-İslam geleneği ve motifleriyle bezenmiş, şekil verilmiş mimari nitelikli mozaik ve mozaik parçaları, Helenistik ve Roma İmparatorluk Dönemine ait olduğu düşünülen pişmiş toprak kandillerin de aralarında olduğu toplam 4 bin 508 parça sikke ve objeler ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve objeler incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine teslim edileceği aktarılırken, yakalanan şüpheli şahıs hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.