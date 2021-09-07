İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul Beyoğlu’nda bir antikacıya düzenlenen operasyonda, aralarında İslam medeniyetleri dönemine ait 9 yüzük, 2 alem başı, değişik ebatlarda şamdan, değerli taşlar ve yazılarla bezenmiş boynuz kaşıkların da olduğu 88 parça tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Beyoğlu'nda bir antikacıya düzenlenen operasyonda, aralarında İslam medeniyetleri dönemine ait 9 yüzük, 2 alem başı, değişik ebatlarda şamdan, değerli taşlar ve yazılarla bezenmiş boynuz kaşıkların da olduğu 88 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de Beyoğlu Çukurcuma'da faaliyet gösteren bir antikacıya operasyon düzenledi.
Operasyonda farklı arkeolojik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 9 yüzük, 12 değişik form ve ebatlarda şamdan, 2 adet şamdan altlığı, 2 farklı alem başı, 7 farklı seramik karo-çini, 20 boynuz kaşık, 7 mühür, 1 altın varaklı çerçeve içeresinde sergilenen üç adet çini parçası ve Şehzade Mustafa türbesine ait mimari parçalar olduğu düşünülen mozaik - çini parçasının da aralarında olduğu toplam 88 parça tarihi eser ele geçirildi.
Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.