İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul'un Silivri ilçesinde düzenlenen operasyonda, amfora, küp, şifa taşları ve ahşap terazilerin de aralarında olduğu 55 eser ile çeşitli hayvan kafaları ve kafatasları ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görevlilerince, “2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçları ile ilgili yeni bir çalışma yürüttü.

Yürütülen saha ve istihbari çalışmalar neticesinde Silivri'de bulunan bir adreste Yunan-Roma, Bizans-Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki izleme sonunda belirlenen adrese yönelik operasyon düzenlendi. Baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramada 55 amfora, küp, şifa taşları, ahşap terazi, Cumhuriyet dönemi tüfekler, Hristiyanlık dünyası ikonası, musluk başları, alem ve su terazileri ele geçirildi.

Yine aynı işyerinde CİTES çerçevesinde 81 leopar kürkleri ve kafaları, karaca ve tilki tahnitleri, kafataslar, alageyik trofe ile çeşitli hayvan boynuzları bulundu.

Eserlere ve uzuvlara el konulurken, yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı hakkında “2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçlarından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.