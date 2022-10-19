İstanbul'da tedavi gören maden işçisinden sevindirici haber

Dr. Mustafa Turan, tedavisi devam eden maden işçilerinden birinin daha solunum cihazından ayrılacağını açıkladı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden maden işçilerinden sevindirici haber geldi. Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi ve Acil Cerrahi sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bartın'dan 6 hasta Cuma akşamı hastanemize getirildi. Bu hastaların 5 tanesinin ileri düzeyde yaraları ağır idi. Onları solunum cihazına bağlamak durumunda kaldık. Onların yoğun tedavileri devam etmektedir. Bir hastamızın durumu daha iyiydi. O da zehirli gazlara maruz kaldığı için oksijen tedavisine ihtiyaç duymuştu. Şu an durumu iyi yoğun bakımdan çıkardık. Solunum makinesine bağlı hastalarımızdan birinin de makineden ayrılma süreci başlatılmıştır. Durumu iyiye gitmektedir" ifadelerini kullandı.

Yaralı madencilerin tedavilerinde en üst düzey malzeme ve modern tekniklerin kullanıldığını vurgulayan Turan, "Bundan sonraki süreçte bütün ümidimiz bu hastalarımızın sağlığına kavuşmasıdır" şeklinde konuştu.