İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Beykoz'da deniz çekildi

Beykoz'da Anadolukavağı sahilinde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu. Denizde yaşanan çekilmenin mevsimsel “gel git” kaynaklı olduğu tahmin edilirken, sahil şeridinin son hali havadan görüntülendi.

Beykoz Anadolu Kavağı Sahil şeridinde ‘gelgit' nedeniyle deniz suyu kıyıdan yaklaşık 80 santimetre geri çekildi. Suyun çekildiği yerlerde deniz altındaki kayalıklar ve yosunlar ortaya çıktı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve balıkçılar ise deniz suyunun çekildiğini fark edince cep telefonları ile o anları kayda aldı. Öte yandan ‘gelgit' sonucu deniz suyu çekilen Anadolu Kavağı Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.

“Suların çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı”

Sahilde balıkçılık yapan Mehmet Cömert, “İstanbul'da son dönemlerde yağış olmadığından dolayı denizde 60 ile 80 cm arasında çekilme oldu. Kıyıdaki kaya parçaları suyun altındaydı, görünmüyordu. Deniz suyunun çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı. Bu yıl kurak geçiyor.” diye konuştu.