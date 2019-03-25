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İstanbul'da tek teker üzerinde tehlike saçan trafik magandaları yakalandı

İstanbul’da araçların arasından tek teker ilerleyerek trafiği tehlikeye atan motosikletli magandalar yakalandı.

İstanbul'da araçların arasından tek teker ilerleyerek trafiği tehlikeye atan motosikletli magandalar yakalandı.



İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda motosikletli trafik magandaları tehlike saçmıştı. Araçların arasında tek teker ilerleyerek kazaya davetiye çıkaran motosikletli magandalar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. 42 CUH 01 plakalı motosikletin sürücüsü F.H.'ye "Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" suçundan 235 TL, "Trafik Güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" suçundan 108 TL, "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" suçundan 108 TL, "Zorunlu Mali sorumluluk sigortası yaptırmamak" suçundan 108 TL olmak üzere, toplam 559 TL para cezası uygulandı. 42 CUH 01 plakalı motosiklet trafikten men edilirken F.H. hakkında adli işlem yapılmak üzere Bahçelievler Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



34 TH 8433 plakalı motosikletin sürücüsü A.Ö.A.'ya "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1002 TL, "Motosikletlerin taşıt yolunda Yönetmelikte belirtilen güvenlik artlarına uymamaları" suçundan 235 TL, toplamda 1237 TL para cezası uygulandı. A.Ö.A., hakkında adli işlem yapılmak üzere Beşiktaş Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



Öte yandan, trafik magandalarından bir diğeri olan 34 BGL 645 plakalı motosikletin sürücüsü K.A.'nın ise il dışında olduğu tespit edildi. K.A.'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Olay sırasında F.H.'nin ardından oturan yolcu S.C.K.'ye ise "Araçlardan bir şey atmak ve dökmek" suçundan 108 TL para cezası uygulandı. S.C.K. hakkında işlem yapılmak üzere Polis Merkezine teslim edildi.

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