İstanbul'da tekme, yumruk, sopa ve fırçalı kavgalar kamerada

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bir grup birbirine girerken, Kasımpaşa'da otelin camını kıran bir şahıs fırçayla kovalandı. Sütlüce'de bir kişi sopalarla öldüresiye dövülürken, Aksaray'da da kadınlar yer yüzünden kavga etti. Yenibosna'da ise rahatsızlık veren bir şahıs güvenlik tarafından etkisiz hale getirildi.

İstanbul'un çeşitli noktalarında şahıslar arasında tekme, yumruk ve fırçalı kavgalar yaşandı. Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgayı güven timleri ayırırken, taraflar emniyete götürüldü. Kasımpaşa'da da tadilatta olan bir otelin camlarını kıran şahıs, kendisine tepki gösteren adama saldırdı. Adamın aynı şekilde karşılık vermesi üzerine şahıs kaçmak zorunda kaldı. Adam ise onu fırçayla arkasından kovaladı. Sütlüce'de de bir kişi, iki şahıs tarafından sopalarla öldüresiye dövüldü.

Kadınlar yer yüzünden birbirine girdi

Fatih Aksaray'da da birkaç kadın, pazar tezgah yeri yüzünden birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar birbirine girdi. Vatandaşlar araya girerek kadınları ayırdı. Bahçelievler Yenibosna metrobüs durağında ise üstgeçit merdivenlerinde bir şahıs, bağırarak vatandaşlara rahatsızlık verdi. Bunu duyan güvenlik görevlileri adamı etkisiz hale getirerek muhafaza altona aldı. Ardından da polis ekiplerine teslim etti. Yaşanan kavgalar ise cep telefonu kameralarına yansırken, olaya karışanların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.