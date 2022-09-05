İstanbul'da tekme, yumruk, sopa ve sandalyeli kavgalar kamerada

Kolundan yaralanan bir genç canını zor kurtarıp kendini kayalıklara atarken, Kadıköy-Tavşantepe Metrosu'nda da yolcuları rahatsız eden bir genç dövülerek dışarıya atıldı. Zeytinburnu'nda ise genç bir kıza laf atan şahıs ise sopalarla dövüldü.

Kadıköy Moda sahilinde geçtiğimiz günlerde iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Grubun tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda bir genç, sandalyeyle vurulması sonucu kolundan yaralandı. Genç grubun elinden kurtularak kendisini kayalıklara atarken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Tekme, yumruk, sopa ve sandalyeli kavgalar kamerada

Kadıköy - Tavşantepe Metrosu'nda da yolcuları rahatsız ettiği iddia edilen bir şahıs, önce uyarıldı ardından da gençler tarafından dövülerek metrodan dışarıya atıldı. Hareketli anlar kameralara yansırken, kadınlar ise ayağa kalkarak şahsa ve onu dövenlere tepki gösterdi. Zeytinburnu'nda ise genç bir kıza laf attığı iddia edilen bir şahıs, sopalı bir grup tarafından sokak ortasında dövüldü. Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.