İstanbul'da terör operasyonu: Aranan şahıs yakalandı

Küçükçekmece'de düzenlenen terör operasyonunda “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan Ü.Y isimli şahsın da bulunduğu toplam 4 kişi yakalandı. Aramalarda, 2 adet Tabanca ve 36 adet fişek ve patlayıcı madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince,TKP/ML(Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist) Silahlı Terör örgütü faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürütülen çalışmalarda çerçevesinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan Ü.Y. isimli şahsın Küçükçekmece'de olduğu belirlendi. 5 Nisan tarihinde Ü.Y. isimli şahsı yakalamak için operasyon düzenlendi. Bir adrese yapılan operasyon neticesinde Ü.Y. , A.H.A. , Ö.K. ve Ş.Y.B. isimli 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 2 adet Tabanca ve 36 adet fişek ve ele geçirildi. Yakalanan Ş.Y.B. ve Ö.K. isimli şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Ü.Y. ve A.H.A. isimli şahıslar 08.04.2023 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan evde patlayıcı madde de bulunduğu öğrenildi.