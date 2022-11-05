İstanbul'da terör örgütü propagandasıyla bildiri dağıtılmasına polis engeli: 8 gözaltı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde Pazar günü izinsiz düzenleyecekleri eylem için vatandaşlara terör örgütü propagandası yaparak bildiri dağıtan 8 şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslardan üçünün HDP İlçe Başkanı olduğu oraya çıktı.

İstanbul Fatih, Bahçelievler ve Sultangazi'de önceki gün ve dün 8 kişilik bir grup, izinsiz olarak Pazar günü düzenlenecek olan eylem için vatandaşlara bildiri dağıtmaya başladı. Sokaklarda, “polis bizi engelliyor, barikatlar kaldırılsın, hareketimiz engellenemez" ifadeleriyle vatandaşları provoke etmeye çalışıldığı ve terör örgütü propagandası yapılması üzerine çok sayıda vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Terör örgütü propagandasına geçit yok

İhbarı değerlendiren İstanbul Emniyeti Z.A., S.İ., F.Ç., İ.Y., M.D., Z.İ., M.Ş., M.K. olduğu tespit ettiği şahısları gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde yakalanan şahıslardan, Z.İ., S.İ. ve F.Ç.'nin HDP ilçe başkanı oldukları ortaya çıktı. Emniyete götürülen 8 şahsa, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" ve "Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçlarından adli işlem yapıldı.