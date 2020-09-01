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İstanbul'da Terörle Mücadele polisinden çok sayıda adrese FETÖ operasyonu

İstanbul’da Terörle Mücadele polisi tarafından gece saatlerinde FETÖ’ye yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

İstanbul'da Terörle Mücadele polisi tarafından gece saatlerinde FETÖ'ye yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece saatlerinde FETÖ'ye yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere Vatan Emniyet Terörle Mücadele şubesine götürüldü.

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