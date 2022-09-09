İstanbul'da tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanıyor

Balığın bollaşmasıyla önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceği tahmin ediliyor.

Balıkta av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda çeşitlilik artmaya başladı. Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda tezgahlarda palamut, hamsi, istavrit bolluğu yaşanıyor. Balıkta fiyatlar ise henüz düşmedi, önümüzdeki günlerde fiyatların gerilemesi bekleniyor. Balıkçılar çarşısında hamsi ve istavrit 70 lira palamut ise boyuna göre 50-100 lira arasında satılıyor.

Tezgahlarda her çeşit balık olduğunu söyleyen balıkçı Samet Balyemez, ‘'Hamsi, istavrit, kalkan, lüfer, palamutda bolluk var. Hamsi 70 lira, istavrit 70 lira, palamut fiyatı 50-100 lira arası değişiyor. Hava soğuduğunda fırtına olmazsa balık daha çok gelir. Genel olarak her şeyde pahalılık var. Balık fiyatları yüksek sayılmaz'' dedi.

“Tezgahlarda her çeşit balık var”

Mustafa Sancaktaroğlu ise ‘'Tezgahlarda her çeşit balık var. Karadeniz ve Ege'de fırtına var. Fırtınayla sezonu açtık. Fiyatlar biraz yüksek ama önümüzdeki günlerde düşmesini bekliyorum. Denizlerde hava düzelince fiyatlara da yansır. Hayat pahalılığı her yerde var, balık fiyatlarını vatandaşlar normal karşılıyor'' diye konuştu.

Balıkçılar çarşısında alışverişe gelen Erdal Aydır isimli vatandaş ise ‘'Haftanın 3-4 günü balık tüketiriz. Karadenizli bir aileyiz, balığı severiz. Hamsi, mezgit ve palamut aldım. Fiyatları pahalı buldum, bollaştığında ucuzlamasını bekliyorum'' ifadelerini kullandı.