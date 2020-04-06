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İstanbul'da toplu taşıma araçları boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında haftanın ilk gününde toplu taşıma araçları büyük oranda boş kaldı.

Araçları kullanan vatandaşların ise maske zorunluluğuna uyduğu görüldü.



Vatandaşlar yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık ortamlardan uzaklaşarak evde kal çağrılarına uydu, haftanın ilk gününde toplu taşıma araçları büyük oranda boş kaldı. Vatandaşların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı toplu olarak bulunulan alanlarda maske takma zorunluluğuna da uyduğu görüldü. Metro, otobüs gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu ortamlarda maske kullanan çok sayıdaki vatandaş dikkat çekti.

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