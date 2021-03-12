İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bulunan toplu ulaşım araçları denetlendi.


Bostancı köprü üstünde korona virüs denetimi yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs ve minibüsler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. Otobüs duraklarında otobüse binerken sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşları polis ekipleri uyardı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.