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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları ve yolculara yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları ve yolculara yönelik denetim yapıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, İstanbul'da kurdukları noktalarda toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı. Cumartesi gününün kısıtlamadan muaf olmasıyla birlikte tedbir amaçlı denetimler yapıldı. Denetimlerde, sürücü ve yolcuların kurallara uyup, uymadıkları ve maske kullanımını kontrol edildi.

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