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İstanbul'da toplu taşımada virüs denetimi sıklaştırıldı

İstanbul’da korona virüs vakalarının artmasının ardından toplu taşıma araçlarında maske, mesafe denetimleri sıklaştırıldı.

İstanbul'da korona virüs vakalarının artmasının ardından toplu taşıma araçlarında maske, mesafe denetimleri sıklaştırıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, korona virüs (covid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerinden itibaren Avrupa ve Anadolu yakasında en işlek cadde ve noktalarda uygulama yapıldı. Polis ekipleri toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sınırlaması, mesafe ve dezenfektan bulundurulmasıyla ilgili kontrolleri gerçekleştirdi. Kurallara uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.


Ekipler, sürücülere maskesi olmayan yolcuların araçlara alınmaması konusunda uyarı yaptı.

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