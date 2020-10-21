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İstanbul'da toplu taşımalara denetim

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde 3 bin 683 şehir içi, 941 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 601 okul servisi, 2 bin 587 taksi denetlendiğini ve 245 bin 416 TL para cezası kesildiğini açıkladı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İstanbul'da 20 Ekim'de yapılan şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, havalimanı,gar ve otogar denetimlerinde; 3 bin 683 şehir içi, 941 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 601 okul servisi, 2 bin 587 taksi denetlendi. 245 bin 416 TL para cezası kesildi.”

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