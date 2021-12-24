İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 36 zam

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşıma teklif edilen yüzde 36'lık zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aylık toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında toplandı. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine yüzde 36'lık zam talep edildi. Edilen zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca servis ücretlerine de yüzde 20 oranında zam yapıldı.