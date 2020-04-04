İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor

İstanbul’da Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, maskesiz otobüslere binmeye çalışan vatandaşlara ise güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtıldı.

İstanbul'da Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, maskesiz otobüslere binmeye çalışan vatandaşlara ise güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtıldı.


Türkiye'de Korona virüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda metrobüs, metro, otobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolculara maske takma zorunluluğu getirildi. Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun maske takma kuralına uyarken, bazı yolcuların maskesinin olmadığı görüldü. Maskesi olmayan yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, metrobüs turnikelerinde güvenlik görevlileri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.