İstanbul'da trafiğin altını üstüne getiren magandalar yakalandı

Gaziosmanpaşa'da lüks otomobillerle “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşan iki maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara toplamda 13 bin 510 lira idari para cezası kesildi. Magandalardan birini aracı ise trafikten men edildi.

Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi üzerinde lüks otomobili iki maganda, dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Magandalar o anları bir de kaydettirip sosyal medyadan paylaşmıştı. Sosyal medyada da aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, plakalarını emojilerle kapatan 34 JOB 97 plakalı araç sürücüsü Enes T. ve 34 UP 2000 plakalı araç sürücüsü Burak G.'yi tespit etti. Adresleri belirlenen sürücüler, sivil trafik polisi tarafından gözaltına alınarak şubeye götürüldü.

13 bin 510 lira para cezası kesildi

Şubede 34 UP 2000 plakalı araç sürücüsü Burak G.'ye “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 6 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetleri alınıp aracı trafikten men edildi

34 JOB 97 plakalı araç sürücüsü Enes T.'ye ise “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın yönünün ani olarak değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 6 bin 141 lira ve “abartı egzoz” maddesinden de bin 228 lira olmak üzere toplamda 7 bin 369 lira idari para cezası kesildi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Sürücü Enes T.'nin 34 JOP 97 plakalı aracı ise trafikten men edildi. Ayrıca Enes T. ve Burak G.'nin sürücü belgeleri 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü Burak G. ve Enes T. “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Küçükköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.