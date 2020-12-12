İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da trafik ekipleri gece boyu kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi

İstanbul’da trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik gece boyunca denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik gece boyunca denetim gerçekleştirdi. Denetimde vatandaşların genel olarak uygulamaya uyduğu görülürken bir otomobil denetimden kaçtı.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda İstanbul'da kısmi olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verildi. Cuma günü saat 21:00'de başlayarak Pazartesi saat 05:00 itibariyle son bulacak kısıtlamaya yönelik trafik ekipleri il genelinde gece boyu denetim gerçekleştirdi.


Dubaları yıkarak denetimden kaçtı


Ekiplerin denetiminde genel olarak vatandaşların uygulamaya uyduğu görülürken bir otomobil ise polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp denetimin gerçekleştiği alanda bulunan dubaları yıkarak denetimden kaçtı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası izini kaybettiren otomobil kayıplara karıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.