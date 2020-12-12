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İstanbul'da trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimler gerçekleştiriyor

İstanbul’da trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul'da trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri trafikteki araçları durdurarak yollardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayarak Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek kısıtlamaya yönelik trafik ekipleri il genelinde denetimlerini sürdürüyor. Şişli Harbiye'de polis ekipleri uygulama noktasında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Polis ekipleri izin belgesi olmayanlara ceza yazarken denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

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