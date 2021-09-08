İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da trafik mesaisi başladı, yoğunluk yüzde 65‘i gördü

İstanbul’da erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 65 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.


İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Edirne ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.


Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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