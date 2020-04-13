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İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbullular trafiğe çıktı.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.


Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ülke genelinde çalışanların mesaileri başladı. Vaka sayısının en çok olduğu il olan İstanbul'da vatandaşlar işe gitmek için sabah saatlerinde yollara düştü. Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise trafik yoğunluğu meydana geldi. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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