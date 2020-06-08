İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Kontrollü normal hayata geçişin ikinci haftasında yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Megakentte trafik yoğunluğunun yüzde 38'i bulduğu görüldü.


Korona virüse karşı normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber İstanbul'da trafik yeniden yoğunlaştı. Normalleşmenin ikinci haftasında toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşların sayısının da her geçen gün arttığı gözlemlendi. Sabahın erken saatinde işine otomobilleri ile giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulamasında ise yoğunluğun yüzde 38'i bulduğu görüldü. Avcılar'da oluşan araç trafiği havadan görüntülendi.

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