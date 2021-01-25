İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da trafik yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da yüzde 72 seviyelerine ulaşan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da yüzde 72 seviyelerine ulaşan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.


Korona virüsle mücadele kapsamında hafta içi her akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Haftanın ilk mesai gününün bitimiyle birlikte evlerine gitmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu. Megakentin bazı bölgelerinde araç kuyrukları oluşurken, bazı bölgelerde ise yolun akıcı olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yüzde 72 seviyelerine ulaşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.