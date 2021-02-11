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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul’da öğleden sonra trafik yoğunluğu yine arttı.

İstanbul'da öğleden sonra trafik yoğunluğu yine arttı. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 15.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 65 seviyelerine ulaştı.



İstanbul'da bugün öğleden sonra İBB Trafik Uygulamasında yoğunluğun yüzde 65'e çıktığı görüldü. Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğu ara yollarda da gözlendi.



Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Şirinevler'den başlayan trafik, Cevizlibağ'a kadar uzanırken, Basın Ekspres Yolu Edirne istikameti ile Haliç Köprüsü'nden Sefaköy'e kadar trafik yoğunlaştı.

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