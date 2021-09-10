İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 63’e ulaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.


İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sabah saatlerine kadar etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı. Halıcıoğlu Köprüsü Mevkiindeki trafik yoğunluğunda Ankara ve Edirne istikametinde araç yoğunluğu kameralara yansıdı.

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