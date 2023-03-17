İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı

İstanbul’da yağışlı havanın etkisiyle birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe E-5 karayolunda da trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine ulaştı.


İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur trafiği de beraberinde getirdi. İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. Maltepe E-5 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak belirlendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.