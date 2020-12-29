İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da trafik yoğunluğu; yüzde 71 seviyesine çıktı

Megakent İstanbul’da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, ulaşımı durma noktasına getirdi.

Megakent İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, ulaşımı durma noktasına getirdi. İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine yükseldi.


İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. İBB trafik uygulamasında yoğunluğun yüzde 71 seviyesine kadar çıktığı görüldü. Bölge bölge trafikteki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi.

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