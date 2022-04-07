İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Birçok noktada araçlar adım adım ilerlerken, İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.


Meteoroloji'nin İstanbul için uyarıda bulunmasının ardından akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağmur, Anadolu Yakası'nda da etkili oldu. Göztepe D-100 Karayolu'nda yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü.

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