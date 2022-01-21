İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı. Durma noktasına gelen trafik drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'a etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Mega kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İBB trafik veri sistemine göre ise, trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı.