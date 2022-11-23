İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı

İstanbul'da hafif etkisini gösteren yağış ve mesai saati çıkışı trafiği durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da mesai saati çıkışıyla birlikte hafif hafif etkisini gösteren yağışlı havanın da etkisiyle mega kentte trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ilerlemeyen araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. İBB verilerine göre ise yoğunluk yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar için, trafikteki yoğunluk adeta çile haline geldi. Öte yandan, trafikte yaşanan yoğunluğun yanı sıra toplu taşıma araçlarının duraklarında da yoğunluk yaşandı.