İstanbul'da trafikte son durum

İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 40'larda seyrediyor.
Türkiye'de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05:00 itibariyle sona erdi. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde erken saatlerde araç hareketliliği başladı. İBB Cep trafik uygulamasının ölçümlerine yüzde 40'larda seyreden yoğunluk E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinden görüntülendi